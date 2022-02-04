Индекс лояльности отделов продаж ГК DIM на высоком уровне – исследование

Группа компаний DIM в январе провела исследование, которое засвидетельствовало о высоком уровне потребительской лояльности к девелоперу.

Об этом рассказала директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева, сообщили в пресс-службе застройщика.

По ее словам, в ГК DIM решили изучить индекс потребительской лояльности (NPS). Для этого провели опрос среди инвесторов шести строительных проектов девелопера. Так, сегментация опрошенных выявила следующее: критиков - 8%, промоутеров - 68%. NPS составил 60. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне потребительской лояльности (диапазон оценки от -100 до +100).

Описание: Источник: Alt:

Комментируя исследование, Михалева отметила, что большинство инвесторов готовы повторно совершать покупки и рекомендуют своим знакомым ГК DIM как надежного застройщика. Известно, что самой эффективной рекламой того или иного проекта, являются именно рекомендации и положительные отзывы от людей, которым доверяют.

NPS (Net Promoter Score) – это концепция, созданная бизнес-стратегом из New York Times Фредом Райхельдом в 2003 году. Это одна из важнейших метрик, которой регулярно пользуются миллионы компаний по всему миру, чтобы определить индикатор успеха среди клиентов.