ФГИ выставил на аукцион объект в центре Чернобыля

Фонд госимущества впервые собирается сдать в аренду с помощью аукциона объект недвижимости, который расположен в зоне отчуждения – в Чернобыле.

Об этом говорится на странице ФГИ в Facebook.

Согласно сообщению, речь идет о речь идет о помещении административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор", общая площадь которого составляет 82 "квадрата". Располагается объект на улице Кирова, 82 в Чернобыле – одной из центральных улиц в городе. "Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций — первый объект аренды уже выставлен на аукцион", - сообщили в фонде.

Подчеркивается, что будущий арендатор не будет иметь никаких ограничений касательно целевого назначения и вопросов субаренды. Это может стать существенным фактором при увеличении конкуренции во время проведения аукциона, что должно повлиять на окончательную стоимость объекта, считают в ФГИ.

Торги стартуют с суммы в 4,2 тысяч гривен в месяц, аукцион состоится 19 ноября. В характеристиках объекта аренды указывается, что общая площадь здания, в состав которого входит объект аренды, составляет чуть более 980 "квадратов". Помещение в удовлетворительном состоянии, расположено на втором этаже здания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 27 октября с помощью аукциона продали Первый киевский машиностроительный завод (он же бывший "Большевик"). Сумма сделки составила 1,43 млрд гривен. Антимонопольный комитет заявил, что проверит участников сделки на предмет сговора.