Для производителей строительной продукции утвердили новые требования

В Украине для производителей строительной продукции Кабинет министров утвердил новые процедуры, которые бы позволили повысить ее качество, приблизив к европейским требованиям.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, сообщается на правительственном портале.

Описание: В правительстве хотят повысить качество украинской строительной продукции Источник: pixabay.com Alt:

По ее словам, Кабмин предпринял шаг к имплементации в украинское законодательство Регламента 305/2011 Евросоюза по строительной продукции. "Ведь отечественная строительная продукция должна отвечать передовым европейским требованиям качества и безопасности. Следовательно, принято постановление, которым утверждаются новые процедуры для производителей", - отметила чиновница.

Как уточнили в правительстве, в проекте постановления утверждается форма декларации показателей стройпродукции, инструкция по составлению декларации показателей стройматериалов, порядок разработки и принятия национальных документов по определению приемлемости и другое.

Как сообщали НЕРУХОМІ, летом правительство приняло проект постановления об утверждении системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, который был разработан Минрегионом. Так, с 1 января 2023 года в Украине производитель строительной продукции будет предоставлять ее на рынок только при условии проведения контроля, составления соответствующей декларации показателей и нанесения маркировки.