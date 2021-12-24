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Для производителей строительной продукции утвердили новые требования

Владимир Гришенко 24.12.2021 17:32

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В Украине для производителей строительной продукции Кабинет министров утвердил новые процедуры, которые бы позволили повысить ее качество, приблизив к европейским требованиям.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, сообщается на правительственном портале.

Описание:

В правительстве хотят повысить качество украинской строительной продукции

Источник:

pixabay.com

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По ее словам, Кабмин предпринял шаг к имплементации в украинское законодательство Регламента 305/2011 Евросоюза по строительной продукции. "Ведь отечественная строительная продукция должна отвечать передовым европейским требованиям качества и безопасности. Следовательно, принято постановление, которым утверждаются новые процедуры для производителей", - отметила чиновница.

Как уточнили в правительстве, в проекте постановления утверждается форма декларации показателей стройпродукции, инструкция по составлению декларации показателей стройматериалов, порядок разработки и принятия национальных документов по определению приемлемости и другое.

Как сообщали НЕРУХОМІ, летом правительство приняло проект постановления об утверждении системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, который был разработан Минрегионом. Так, с 1 января 2023 года в Украине производитель строительной продукции будет предоставлять ее на рынок только при условии проведения контроля, составления соответствующей декларации показателей и нанесения маркировки.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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