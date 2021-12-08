АМКУ еще не проверил продажу "Большевика", а средства уже перечислили в бюджет

Компании, победившие в аукционе по приватизации Первого киевского машиностроительного завода – бывшего завода "Большевика", – перечислили 1,4 млрд гривен в государственный бюджет.

Об этом сообщила представитель инвесторов Ольга Джелебова, передает УНИАН.

По ее словам, новый собственник уже приступил к изучению территории завода и к созданию концепции для будущего проекта.

"Наша задача – создать здесь открытое, комфортное, современно обустроенное пространство для работы, досуга и проживания неподалеку от центра города", — сообщила Джелебова, добавив, что объект очень большой и требует тщательного изучения. Она отметила, что инвесторы готовы выполнять условия сделки.

В свою очередь глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подтвердил, что средства от продажи завода поступили на счета государства. Инвестор также пообещал рассчитаться с долгами по заводу. Глава ФГИ отметил, что за прошедший год его ведомство выполнило семилетнюю норму по приватизации.

Описание: За "Большевик" уже заплатили Источник: nv.ua Alt:

Между тем, стало известно, что Антимонопольный комитет еще не принял решение по повторно поданной заявки от компании "Дженерал Коммерс", которая выиграла торги.

Как заявила глава комитета Ольга Пищанская, победитель конкурса по приватизации государственного предприятия в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи должен оплатить стоимость объекта, в противном случае будет начисляться неустойка. Если оплата не поступит в течение 60 дней, сделку могут расторгнуть.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее АМКУ рассмотрел заявление "Дженерал Коммерс" и установил, что оно не отвечает требованиям. В комитете также подчеркнули, что продолжают расследование по возможному сговору в аукционе, во время которого был продан завод.

Аукцион по продаже бывшего завода "Большевик" состоялся 27 октября, в котором победила компания из структуры Ufuture Василия Хмельницкого.

Также стало известно, что Дмитрий Сенниченко подал в отставку. По некоторым данным, это может быть связано именно с приватизацией "Большевика".