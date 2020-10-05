Рынок недвижимости еще не достиг дна – исследование

Несмотря на глобальный спад в мировой экономике, рынок недвижимости еще не достиг дна, которое, по мнению аналитиков, ожидается в конце 2021 года. При этом восстановление рынка планируется аж на 2022 год.

Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Аналитики прогнозируют, что многие строительные компании укажут убытки в финансовых отчетностях, в целом ожидания представителей рынка в четвертом квартале этого года окажутся хуже, чем предполагались.

После этого компании переоценят активы и пересмотрят стратегии, что грозит затяжной рецессией. Кроме того, у многих стран существуют нулевые учетные ставки. В связи с этим дополнительного стимулирования экономики больше не предвидится, сообщили в компании Cushman & Wakefield.

Описание: Что будет с рынком недвижимости? Источник: pixabay.com Alt:

Также в исследовании говорится, что несмотря на общеэкономический спад, пандемия коронавируса изменила приоритеты на рынке коммерческой недвижимости. Так, предполагается, что количество свободных офисных помещений вырастет до 15%, а сокращение занятых площадей ожидается в объеме 9,6 млн "квадратов". Тем не менее, восстановительные процессы на рынке начнутся через 2 года, не раньше.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей. Как отмечают исследователи, лидерами рейтинга стали турецкие города – Измир (28,1%), Анкара (26,4%), Стамбул (20,2%).