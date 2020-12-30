Рождественская сказка в ЖК Новая Англия

Жилой комплекс Новая Англия превратили в настоящий рождественский городок. Фасады белых домов с колонами украсили праздничной иллюминацией, а уличные фонари – новогодними композициями.

Как сообщили в пресс-службе застройщика Royal House, в начале проекта ЖК Новая Англия было определено, что задачей является не просто сооружение домов, а создание нового уровня пространства, наполненного комфортом, атмосферой тепла, любви и безопасности.

"Мы хотим, чтобы резиденты комплекса возвращались домой с отличным настроением, больше улыбались и радовались. Сейчас, когда наш проект уже перешагнул экватор (6 домов введено в эксплуатацию и еще 4 дома в активной стадии строительства), комплекс зажил своим ритмом: кофейни, рестораны, магазины, салоны, детские сад и школа, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки… И представьте, когда вас окружают гирлянды, елки, рождественские композиции, красивая ухоженная территория. Зачем ехать на праздники в Европу, если она здесь, у вас дома?" – отметили в пресс-службе.

Описание: ЖК Новая Англия Источник: landing.new-england.com.ua Alt:

Так, одна из главных достопримечательностей ЖК – белый фонтан, который оживает зимой и радует прохожих яркими искрящимися струйками праздничной иллюминации. Невозможно также пройти мимо красного даббл деккера (двухэтажного автобуса), который своим рождественским декором зовет на чашечку чая. Ведь здесь английский автобус – самая настоящая кофейня, где можно встретиться с друзьями и согреться горячими напитками.

Описание: ЖК Новая Англия Источник: landing.new-england.com.ua Alt:

Возле пышной ели разместилась инсталляция вертепа, воспроизведение сцены Рождества Христового. Скульптуры в человеческий рост, елки, сено и подсветка поневоле заставляют замечтаться и поразмышлять о чем-то прекрасном. А поклонники европейских рождественских декоров по достоинству оценят огромный праздничный венок на кованных пятиметровых воротах.

Описание: ЖК Новая Англия Источник: landing.new-england.com.ua Alt:

Таким образом, проникнуться настоящим духом Рождества можно в новогоднем городке Новая Англия. А если вы хотите сделать много ярких праздничных фото, вам однозначно стоит заглянуть в этот комплекс по ул. Максимовича, 24 (от метро Васильковская – 10 мин пешком).

Стоит также отметить, что 10 декабря 2020 года ЖК Новая Англия был награжден главной строительной премией Украины – IBuild 2020 как "Лучший жилой комплекс европейского образца".

"Эта награда стала подтверждением того, что мы идем в правильном направлении и создаем счастливое пространство для жизни. А создание для резидентов настоящего праздника, рождественского настроения – традиция, которую мы поддерживаем с самого первого дня рождения Новой Англии", – подчеркнули в пресс-службе застройщика.