Рокфеллеры возьмутся за строительство масштабного проекта в Испании

На юге Испании на участке, площадью 200 гектаров на морском побережье Коста-дель-Соль, компания семьи Рокфеллеров SixRockGroup возьмется за строительство многофункционального комплекса с полем для гольфа.

Как сообщает The Real Deal, девелоперская компания SixRockGroup, которую организовали полтора года назад, заключила партнерские отношения с корпорацией Brand Labs International.

Известно, что комплекс будет состоять из апартаментов, отельных номеров и полем для гольфа на 18 лунок. Однако, какой метраж и сколько всего будет апартаментов, информации пока нет. К строительству привлекли итальянское архитектурное бюро А++. Дизайном жилых помещений займется компания Archea SpA, проект поля разработала студия Henrik Stenson Golf Design. Также был подписан контракт с производителем мебели Girogetti SpA, компания будет отвечать за обстановку в жилых помещениях.

Представители Brand Labs также рассказали, что с Рокфеллерами в планах реализовать еще один проект на Кипре, а глобальные цели включают в себя США, Карибский бассейн, Ближний Восток и Восточную Азию.

Описание: Побережье Коста дель Соль в Испании Источник: smtur.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, у элитной недвижимости в Нью-Йорке, которая более полувека принадлежала богатейшей семье Америки – Рокфеллерам, появился новый владелец. Апартаменты на Пятой авеню в Нью-Йорке были выставлены в прошлом году на продажу в конце сентября за $11,5 миллионов. Найти покупателя жилья удалось за весьма короткий срок – 43 дня. Его имя и итоговая сумма сделки так и не были разглашены.