Апартаменты Рокфеллеров в Нью-Йорке дорого "ушли с молотка"

У элитной недвижимости в Нью-Йорке, которая более полувека принадлежала богатейшей семье Америки – Рокфеллерам, появился новый владелец.

Как сообщило издание Mansion Global, апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню в Нью-йорке были выставлены на продажу в конце сентября за $11,5 миллионов. Найти покупателя жилья удалось за весьма короткий срок – 43 дня. Его имя и итоговая сумма сделки пока не разглашаются.

Описание: Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню Источник: mansionglobal.com Alt:

Отмечается, что апартаменты с четырьмя спальнями имеют общую площадь почти 4 тыс кв. м. Они занимают весь 15-й этаж 19-ти этажного здания. С окон открывается вид на Центральный парк.

Описание: Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню Источник: mansionglobal.com Alt:

Описание: Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню Источник: mansionglobal.com Alt:

Квартира принадлежала семье Рокфеллеров более 57 лет. В 1963 году ее купил внук знаменитого нефтяного магната Джона Рокфеллера – Нельсон Рокфеллер. В тот период он занимал пост губернатора Нью-Йорка, а несколько позже, в 1974-1977 годах, был вице-президентом США. На момент продажи жилье принадлежало его сыну – Нельсону Рокфеллеру-младшему.