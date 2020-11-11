Апартаменты Рокфеллеров в Нью-Йорке дорого "ушли с молотка"

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У элитной недвижимости в Нью-Йорке, которая более полувека принадлежала богатейшей семье Америки – Рокфеллерам, появился новый владелец.
Как сообщило издание Mansion Global, апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню в Нью-йорке были выставлены на продажу в конце сентября за $11,5 миллионов. Найти покупателя жилья удалось за весьма короткий срок – 43 дня. Его имя и итоговая сумма сделки пока не разглашаются.
Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню
mansionglobal.com
Отмечается, что апартаменты с четырьмя спальнями имеют общую площадь почти 4 тыс кв. м. Они занимают весь 15-й этаж 19-ти этажного здания. С окон открывается вид на Центральный парк.
Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню
mansionglobal.com
Апартаменты Рокфеллеров на Пятой авеню
mansionglobal.com
Квартира принадлежала семье Рокфеллеров более 57 лет. В 1963 году ее купил внук знаменитого нефтяного магната Джона Рокфеллера – Нельсон Рокфеллер. В тот период он занимал пост губернатора Нью-Йорка, а несколько позже, в 1974-1977 годах, был вице-президентом США. На момент продажи жилье принадлежало его сыну – Нельсону Рокфеллеру-младшему.
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