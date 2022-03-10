Результаты российской агрессии: в "Дії" можно будет сообщить о разрушенном жилье

Уже примерно через неделю в приложении "Дія" запустят регистрацию о разрушенном жилье украинцев в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram-канале в среду, 9 марта.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Діє", - отметил премьер.

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Также Шмыгаль отметил, что в приложении появится новое временное цифровое удостоверение еДокумент. Он будет содержать паспортные данные, идентификационный налоговый номер и по возможности фото. Он будет действителен на территории Украины, с ним можно проезжать через блокпосты, будут признавать представители правоохранительных органов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. Вместе с ракетными ударами по стратегическим объектам, оккупанты регулярно обстреливают жилые районы в ряде украинских городов. В результате это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения, гибнут дети и старики. С особым цинизмом враг сбросил бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе.