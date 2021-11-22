Рейтинг городов мира, наиболее подходящих для переезда

Финансовая компания из Великобритании Money составила рейтинг городов мира, которые наиболее подходят для переезда.

Как сообщается на сайте организации, была проанализирована ситуация в 84 различных городах мира по следующим критериям: средняя стоимость жилья, расходы на проживания без платы по аренде и средняя зарплата за месяц, количество растительности и зеленых насаждений, насколько развита социальная инфраструктура, средняя скорость интернета, среднегодовая температура и количество осадков, средняя продолжительность жизни.

Так, в первой десятке оказались шесть городов из США: Остин, Чарльстон, Лос-Анджелес, Майами, Сан-Франциско, Лас-Вегас. Также в ТОП-10 вошли: Токио, Япония (на втором месте); Дубай, ОАЭ (на четвертом месте); Абу-Даби, ОАЭ (на шестом месте); Маскат, Оман (на восьмом месте).

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Внизу списка расположились Рейкьявик, Цюрих, Базель, Женева и Лозанна.

Швейцарские города считаются одними из самых дорогих для переезда. Так среднегодовые расходы в Базеле без учета арендных платежей составит почти 64 тысячи евро. Показателем с самым доступным уровнем жизни могут похвастаться Стамбул, Буэнос-Айрес и Куала-Лумпур. Здесь в год траты составят от 15 до 18 тысяч евро.

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Что касается показателя погоды, то лучшими оказались Дубай, Абу-Даби и Манама. Ни один украинский город в рейтинг не попал.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее другая британская компания Roofing Megastore составила рейтинг стран по доступности жилья в 2021 году. Здесь победителем стала Саудовская Аравия.