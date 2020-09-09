Реформа строительства: правительство разрешило создать в регионах органы Госсервисстроя

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В Украине будут созданы территориальные органы Государственной сервисной службы градостроительства Украины как структурные подразделения ее аппарата.
Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров в среду, 9 сентября, сообщает Укринформ.
Согласно пояснительной записке, данным постановлением также предлагается отнести индивидуальное определенное имущество Государственной архитектурно-строительной инспекции к сфере управления Госсервисстроя и Государственной инспекции по градостроительству (ГИГ).
Кроме того, документ определяет предельную численность работников аппарата и территориальных органов Госсервисстроя и ГИГ.
Что происходит со строительством в Украине
pixabay.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, штат Государственной сервисной службы градостроительства Украины будет состоять из 357 человек, при этом 30% из них – бывшие сотрудники ГАСИ.
Вопрос реновации – один из приоритетных для правительства
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