Реформа строительства: правительство разрешило создать в регионах органы Госсервисстроя

В Украине будут созданы территориальные органы Государственной сервисной службы градостроительства Украины как структурные подразделения ее аппарата.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров в среду, 9 сентября, сообщает Укринформ.

Согласно пояснительной записке, данным постановлением также предлагается отнести индивидуальное определенное имущество Государственной архитектурно-строительной инспекции к сфере управления Госсервисстроя и Государственной инспекции по градостроительству (ГИГ).

Кроме того, документ определяет предельную численность работников аппарата и территориальных органов Госсервисстроя и ГИГ.

Что происходит со строительством в Украине pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, штат Государственной сервисной службы градостроительства Украины будет состоять из 357 человек, при этом 30% из них – бывшие сотрудники ГАСИ.