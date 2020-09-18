Разрушенное здание на Позняках планируют демонтировать до конца года

Демонтажные работы здания, пострадавшего от взрыва на Позняках в Киеве, будут завершены до конца этого года.

Об этом заявил в четверг, 17 сентября, заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщили в пресс-службе столичной горадминистрации.

По его словам, в полном объеме работы по демонтажу конструкций здания планируется завершить до конца текущего года.

"В первую очередь, будет смонтирована металлическая конструкция для поддержки аварийных конструкций, угрожающих обрушением. После закрепления аварийных конструкций будет обеспечена возможность вынесения вещей жителей пострадавших квартир работниками спасательной службы", - рассказал заместитель мэра.

Разрушенный дом на Позняках ГСЧС

Как сообщали НЕРУХОМІ, демонтаж дома на Позняках обойдется в 14,2 млн гривен. Соглашение КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета было заключено 14 сентября со строительной компанией ЗЖБК №1.