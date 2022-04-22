Рада рассмотрела градостроительный законопроект о восстановлении городов

Парламент принял за основу законопроект №7282 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по первоочередным мерам реформирования сферы градостроительства".

Его на заседании Верховной Рады в четверг, 21 апреля, поддержали 268 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, документ определяет нормативные процедуры размещения временных сооружений для проживания и устанавливает законодательное регулирование строительства или реконструкции зданий для временного проживания лиц, утративших жилье вследствие боевых действий.

Описание: Верховная Рада Украины Источник: Alt:

Он предусматривает внедрения новой программы по восстановлению пострадавших от российской агрессии населенных пунктов, перемещение производственных мощностей, усовершенствование процедуры обследования поврежденных после бомбежек построек.

Законопроект также предусматривает определение особенностей разработки, утверждения, регистрации и внесения изменений в строительные нормы, вступление их в силу или признание недействительными на период военного положения.

"Этот законопроект, разработанный Минрегионом совместно с народными депутатами, является очередным шагом государства по упрощению процедур в сфере градостроительной деятельности в условиях военного положения. Документ не только регулирует отношения, возникшие в результате вооруженной агрессии россии и требующие быстрого и оперативного решения, он также направлен на решение более глубоких проблем, вызванных боевыми действиями", - рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, комментируя документ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект №7282 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля. Как сообщали в Минрегионе, он вносит изменения в градостроительную реформу.