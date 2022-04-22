Рада рассмотрела градостроительный законопроект о восстановлении городов

Парламент принял за основу законопроект №7282 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по первоочередным мерам реформирования сферы градостроительства".
Его на заседании Верховной Рады в четверг, 21 апреля, поддержали 268 народных депутатов.
Как говорится в пояснительной записке, документ определяет нормативные процедуры размещения временных сооружений для проживания и устанавливает законодательное регулирование строительства или реконструкции зданий для временного проживания лиц, утративших жилье вследствие боевых действий.
Верховная Рада Украины
Он предусматривает внедрения новой программы по восстановлению пострадавших от российской агрессии населенных пунктов, перемещение производственных мощностей, усовершенствование процедуры обследования поврежденных после бомбежек построек.
Законопроект также предусматривает определение особенностей разработки, утверждения, регистрации и внесения изменений в строительные нормы, вступление их в силу или признание недействительными на период военного положения.
"Этот законопроект, разработанный Минрегионом совместно с народными депутатами, является очередным шагом государства по упрощению процедур в сфере градостроительной деятельности в условиях военного положения. Документ не только регулирует отношения, возникшие в результате вооруженной агрессии россии и требующие быстрого и оперативного решения, он также направлен на решение более глубоких проблем, вызванных боевыми действиями", - рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, комментируя документ.
Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект №7282 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля. Как сообщали в Минрегионе, он вносит изменения в градостроительную реформу.