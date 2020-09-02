Рада приняла законопроект о качестве строительной продукции

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", что позволит создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на европейском рынке.

За соответствующий законопроект проголосовали 322 народных депутата.

"Это решение реально поможет предотвратить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок и ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции", - сообщила автор законопроекта Елена Шуляк.

Документ также будет способствовать повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Рада приняла закон о "промышленном безвизе" flickr.com

Она также добавила, что внедрение регламента является одним из условий ассоциации Украина-ЕС. Так, в среднесрочной перспективе реализация положений проекта закона, как ожидается, будет способствовать подписанию "промышленного безвиза", улучшению имиджа украинской продукции и облегчит Украине доступ на другие глобальные рынки и увеличит привлекательность государства для локализации производства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе ранее заявлял, что законопроект о строительной продукции – это необходимый шаг к качественным материалам, безопасным сооружениям и европейскому законодательству.