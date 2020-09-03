Против Лероса завели уголовное дело за незаконную надстройку в квартире

Против народного депутат Гео Лероса, бывшего члена фракции "Слуга народа", завели уголовное дело за незаконную надстройку в его квартире.

Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источники в полиции.

Согласно сообщению правоохранительных органов, дело заведено по факту самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос. Номер расследования - № 12020105060000307 от 12.08.2020.

Заявление в полицию подала общественная организация, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

Как отмечается, при осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

Дом, в котором живет нардеп ukranews.com

При этом в реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует, а соседи утверждают, что необходимого согласия на появление в доме еще одного этажа они не давали.

НЕРУХОМІ ранее сообщали, что любые надстройки к квартирам являются абсолютно незаконными, но если выполнить определенные условия, то их можно легализовать. Так, изменения в обустройстве квартиры считаются реконструкцией, однако такие действия возможны исключительно в пределах помещения. Надстройка не является его частью, а относится к дому в целом. Поэтому легализовать надстройку можно только путем реконструкции целого здания.

Сам нардеп, комментируя данную ситуацию заявил, что узнал о новом уголовном деле из интернета. "Я из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело. То есть уже 2 (уголовных дела). Адвокаты занимаются", - заявил Лерос.

По его словам, дела против него открывают "по звонку из Офиса президента". Первое дело, по словам Лероса, связано с неуплатой налогов, а второе - "какое-то бытовое".

Ресурс НЕРУХОМІ продолжит и дальше следить за развитием ситуации и информировать читателей.