Как легализовать надстройку к квартире

Любые надстройки к квартирам являются абсолютно незаконными, но если выполнить определенные условия, то их можно легализовать.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

По его словам, для увеличения своего жилья киевляне пристраивают фасады к квартире, самовольно захватывают части чердаков. Эти действия не являются законными и не подлежат легализации в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. То же касается и надстроек к квартирам, которые находятся на последнем этаже.

Таций отмечает, что любые изменения в обустройстве квартиры считаются реконструкцией, однако такие действия возможны исключительно в пределах помещения. Надстройка не является его частью, а относится к дому в целом. Поэтому легализовать надстройку можно только путем реконструкции целого здания.

Заказчиком строительства надстройки может быть балансодержатель дома или объединения совладельцев многоквартирных домов. В любом случае для осуществления реконструкции требуется согласие всех жильцов здания.

При подаче документов для получения градостроительных условий и ограничений на реконструкцию важно учесть такие детали: соблюдена ли норма по высотности здания, учитывая надстройку, которая планируется. А также не ограничиваются ли права смежной застройки (например, перекрывается ли вид из окна или безопасна ли надстройка для соседнего дома).

Надстройки к квартирам, как узаконить? pixabay.com

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