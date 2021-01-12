Прокуратура попытается отсудить недвижимость в центре Киева на 10 млн гривен

Прокуратура Киева собирается отсудить и вернуть столице нежилые помещения, которые находятся в центре города по улице Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Отмечается, что недвижимость без решения Киевского городского совета перешло в частную собственность третьих лиц. Как выяснили в прокуратуре, имущество переоформили мошенническим путем, использовав несуществующие свидетельства о правое собственности.

Потом стало известно, что помещения не раз отчуждались на основании договоров ипотеки. Сейчас, согласно праву собственности, ими владеет частное акционерное общество. Площадь помещений превышает 260 квадратных метров, приблизительная их стоимость – 10 млн гривен.

Ввиду выявленных обстоятельств прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском об истребовании от последнего приобретателя спорного имущества в пользу территориальной общины столицы.

Описание: Прокуратура будет судиться за нежилые помещения в центре Киева Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году прокуратура Киева со второй попытки вернула в собственность общины квартиру, стоимостью около 2 млн гривен. В ходе следствия стало известно, что недвижимостью завладели незаконно, с нарушением порядка отчуждения жилищных объектов.