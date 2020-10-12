Киевская прокуратура со второй попытки смогла вернуть квартиру за 2 млн гривен

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Прокуратура Киева со второй попытки вернула в собственность общины квартиру, стоимостью около 2 млн гривен.
Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.
Правоохранители выяснили, что квартирой по улице Драйзера (Деснянский район) завладели незаконно, с нарушением порядка отчуждения жилищных объектов. В связи с этим прокуратура обратилась в Деснянский районный суд с соответствующим иском. Однако, суд отказался удовлетворять иск правоохранительных органов.
Поэтому прокуратура вынуждена была обратиться в Апелляционный суд Киева, потребовав пересмотреть решение суда первой инстанции.
Прокуратура отсудила квартиру на Троещине
pixabay.com
В итоге суд вынес положительное решение, удовлетворив иск столичной прокуратуры: квартиру вернули в собственность территориальной общины.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве супруги продали чужую квартиру, хозяин которой был в отъезде за границей. Для этого мошенники использовали поддельные документы.
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