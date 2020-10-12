Киевская прокуратура со второй попытки смогла вернуть квартиру за 2 млн гривен

Прокуратура Киева со второй попытки вернула в собственность общины квартиру, стоимостью около 2 млн гривен.

Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Правоохранители выяснили, что квартирой по улице Драйзера (Деснянский район) завладели незаконно, с нарушением порядка отчуждения жилищных объектов. В связи с этим прокуратура обратилась в Деснянский районный суд с соответствующим иском. Однако, суд отказался удовлетворять иск правоохранительных органов.

Поэтому прокуратура вынуждена была обратиться в Апелляционный суд Киева, потребовав пересмотреть решение суда первой инстанции.

Описание: Прокуратура отсудила квартиру на Троещине Источник: pixabay.com Alt:

В итоге суд вынес положительное решение, удовлетворив иск столичной прокуратуры: квартиру вернули в собственность территориальной общины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве супруги продали чужую квартиру, хозяин которой был в отъезде за границей. Для этого мошенники использовали поддельные документы.