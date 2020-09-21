Приоритеты Киевгенплана: реконструкция хрущевок в Шевченковском районе

Среди приоритетных направлений развития Киева – реконструкция устаревшего жилья и решение вопросов жилищной сферы Шевченковского района.

Об этом сообщили в КО "Киевгенплан", передает Вечерний Киев.

Как отмечается, жилой фонд Шевченковского района насчитывает 3 292 дома общей площадью 8 507,2 тыс. кв. м, из них 1 431 дом – это частная усадебная застройка.

"В многоквартирном жилом фонде преобладают 5-ти этажные дома, значительная часть которых построена в первый период индустриального домостроения (так называемые "хрущевки"). На сегодняшний день эти дома не соответствуют современным требованиям комфортного жилья, энерго- и ресурсосбережения. Реконструкция кварталов этой застройки намечена на перспективу до 40 лет", - сообщили в коммунальной организации.

Наибольшие участки нового жилищного строительства – это район улицы Дегтяревской с объемом строительства 270,0 тыс. кв. м, район в границах ул. Дорогожицкой, Ю. Ильенко, Древлянской, Семьи Хохловых – 197,0 тыс. кв. м.

Как будут решать вопросы хрущевок в Киеве flickr.com

В то же время, чтобы жизнь в районе была комфортной и для уменьшения транспортных потоков в исторической зоне на территории района предусматривается: ограничения размещения офисов и торгово-развлекательных объектов на площади Победы, Львовской площади и на Лукьяновке.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские власти хотят перестроить старые дома, срок эксплуатации которых истек, но что делать с жильцами, пока не придумали. Специально для этого Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья "О внесении изменений в Закон Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".