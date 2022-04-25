Премьер привлекает международных партнеров к восстановлению Украины

К восстановлению городов в Украине украинское правительство предложило присоединиться Международной финансовой корпорации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом МФК Махтаром Диопом, передает пресс-служба Кабмина.

Премьер рассказал международным партнерам о зверствах российских войск и выразил надежду, что корпорация поможет в восстановлении украинских населенных пунктов, их социальной и жилищной инфраструктуры. Украина рассчитывает также и на помощь МФК в финансировании восстановления транспортной инфраструктуры

"Мы заинтересованы в создании финансовой платформы МФК, которая позволит финансировать большее количество украинских городов. Сегодня привлечение иностранных инвестиций в восстановление критической и социальной инфраструктуры является одним из важнейших вопросов повестки дня Украины", - сообщил Шмыгаль.

Он также выразил надежду на том, что удастся продлить партнерские проекты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине уже начали внедрять план восстановления разрушенных объектов, всего он будет иметь три этапа. Власти считают, что все потери удастся восполнить за счет арестованных кремлевских активов.

Стало известно, что архитекторы с различных международных компаний выразили желание помочь Украине. К примеру британский архитектор Норман Фостер принять участие в восстановлении Харькова.