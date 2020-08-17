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Под Киевом скандальный застройщик обесточил дом и предложил жильцам искать новое жилье. Видео

17.08.2020 - 09:12

В Ирпене жители ЖК КИЕВСКИЙ, который находится по улице Университетской, 2/1 (корпус 3), 12 августа остались без света поскольку застройщик Валерий Пеший решил обесточить целый дом, как он заявляет, из-за долгов.

Во время общения с жильцами дома он заявил, что включат электричество лишь в том случае, если "собственники квартир будут платить наличными в бухгалтерию обслуживающей компании". А если хотя бы один житель будет иметь задолженность за предоставленные услуги - электроэнергию отключат всем без исключения.

Также Пеший пригрозил, что свет не появится, если жильцы будут приводить с собой журналистов и устраивать митинги. При этом застройщик посоветовал, что если кого-то не устраивает такая ситуация, то пусть покупает квартиру в другом ЖК.

Как сообщает Киеввласть, Валерий Пеший – бывший депутат горсовета Ирпеня и экс-начальник отдела земельных ресурсов Госкомзема в Ирпене. В 2015 году был кандидатом в горсовет от партии "Наш край", и оказался замешанным в скандал с избиением кандидата в депутаты горсовета от партии "Сила людей" Инны Грищенко, которая выступила против вырубки леса. На руках у женщины при этом был маленький ребенок.

Валерий Пеший также называется как один из участников "дерибана" Беличанского леса. Прокуратура обвиняла его в препятствовании действиям правоохранителей при обысках, которые проводились в связи с земельными махинациями в Ирпене.

Вместе с тем, на ресурсе НЕРУХОМІ ЖК КИЕВСКИЙ имеет рейтинг ниже среднего – 4,8.

Объекты:

ЖК Киевский

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