Почти половина заказчиков строительных работ пытаются скрыть смету – НАПК

Анализ договоров относительно закупки строительных работ, которые были размещены в системе ProZorro, показал, что почти 45% из них были заключены непрозрачным способом.

Как сообщает Укринформ, проанализировало соответствующие договоры Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

НАПК проанализировало договоры по строительству, которые были опубликованы в октябре и стоимость которых превысила 40 млн гривен. В итоге было выяснено, что в 45% случаев заказчики предпочитали не публиковать сметную документацию. Как отмечается, это основной документ, который детально отображает стоимость расходов при ведении строительства.

В связи с этим НАПК считает, что необходимо внести изменения в закон о публичных закупках, который бы обязал заказчиков загружать всю сметную документацию.

"Отсутствие такой информации в свободном доступе на веб-портале Уполномоченного органа ограничивает контроль за качеством исполнения договора, его стоимостью, а также потенциальным завышением стоимости строительных материалов, работ и т.п., что создает условия для распространения коррупционных практик", - говорится в сообщении НАПК.

Описание: В НАПК расследовали уровень коррупции в строительстве Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году, говорится в опросе, который провела Конфедерация строителей Украины.

С коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию участники рынка в этом году сталкиваются в семь раз чаще — 60%, тогда как в прошлом году на это жаловались 8,3%.