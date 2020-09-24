Плюсы и минусы ЖК ГОРОД ЦВЕТОВ. ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ – экспертное мнение

Эксперты ресурса НЕРУХОМІ проанализировали столичный ЖК ГОРОД ЦВЕТОВ. ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ, который находится по улице Тираспольской, 43, и выяснили все достоинства и недостатки данного жилого комплекса.

Так, комплекс строится на бывших землях сельскохозяйственного назначения, где размещались теплицы (возле дендропарка "Сырец", Подольский район города Киева). По состоянию на сентябрь этого года большая часть ЖК уже принята в эксплуатацию. На данный момент возводятся четыре двухсекционных жилых дома и один односекционный.

Эксперты выяснили, что инвестирование в данный объект не сопровождается дополнительными рисками.

ЖК ГОРОД ЦВЕТОВ. ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ НЕРУХОМІ

"Целевое назначение земельного участка соответствует намерениям застройки, есть разрешение на выполнение строительных работ на строительство жилого комплекса, этажность домов соответствует предельной высоте, определенной градостроительными условиями и ограничениями", - говорится в экспертном мнении.

Между тем есть и небольшие минусы данного жилкомплекса. Один из них касается строительства социальной инфраструктуры. Так, в КГГА освободили застройщика от обязанности строительства средней школы, таким образом увеличив количество коммерческой застройки. Детский сад тоже не отдельное здание, а в составе корпуса жилой многоэтажки.

Кроме того, рядом с ЖК проходит высоковольтная ЛЭП, что может сказаться на здоровье жильцов.