План развития Киева: какие новые объекты появятся в спальных районах

В рамках развития Киева запланировано строительство ряда социальных, культурных и спортивных объектов в разных районах столицы.

Об этом сообщается на странице Коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" в Facebook.

Чтобы разгрузить центр столицы в спальных районах города будут строиться новые объекты инфраструктуры, создаваться там рабочие места, что впоследствии должно разгрузить транспортную систему. Новый Генплан разрабатывают на 20 лет до 2040 года.

Так, в рамках новой программы появятся следующие объекты:

В Дарницком районе построят несколько больниц, детских поликлиник, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с парками и скверами, детская школа искусств.

В Святошинском районе построят реабилитационный центр и спорткомплекс.

В Подольском районе построят реабилитационный центр и детскую музыкальную школу.

В Днепровском районе построят новое медицинское учреждение.

В Деснянском районе построят мнрогофункциональный спорткомплекс с ледовой ареной.

В Оболонском районе построят молодежный рекреационный комплекс для детей и молодежи.

В Голосеевском районе построят станцию скорой помощи с диагностическим центром.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Генплане Киева запланировали строительство делового центра на территории промышленной зоны Теличка. Здесь хотят разместить административные здания, деловые, торговые и спортивные комплексы.