План развития Киева: какие новые объекты появятся в спальных районах

В Киеве обвалился потолок в подземном переходе. Фото
Причины происшествия выясняются
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В рамках развития Киева запланировано строительство ряда социальных, культурных и спортивных объектов в разных районах столицы.
Об этом сообщается на странице Коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" в Facebook.
Чтобы разгрузить центр столицы в спальных районах города будут строиться новые объекты инфраструктуры, создаваться там рабочие места, что впоследствии должно разгрузить транспортную систему. Новый Генплан разрабатывают на 20 лет до 2040 года.
Так, в рамках новой программы появятся следующие объекты:
В Дарницком районе построят несколько больниц, детских поликлиник, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с парками и скверами, детская школа искусств.
В Святошинском районе построят реабилитационный центр и спорткомплекс.
В Подольском районе построят реабилитационный центр и детскую музыкальную школу.
В Днепровском районе построят новое медицинское учреждение.
В Деснянском районе построят мнрогофункциональный спорткомплекс с ледовой ареной.
В Оболонском районе построят молодежный рекреационный комплекс для детей и молодежи.
В Голосеевском районе построят станцию скорой помощи с диагностическим центром.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Генплане Киева запланировали строительство делового центра на территории промышленной зоны Теличка. Здесь хотят разместить административные здания, деловые, торговые и спортивные комплексы.
Причины происшествия выясняются
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