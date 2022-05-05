План Маршалла для Украины: сколько нам дадут на восстановление

В Варшаве в четверг, 6 мая, состоялась международная донорская конференция, которая должна стать отправной точкой для воплощения Плана Маршалла по восстановлению Украины. Так, на помощь нашей стране собрали 6,5 млрд долларов.

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что большое значение имеет поддержка бюджета Украины с помощью грантов и кредитов, поддерживая экономику. "Именно поэтому мы считаем, что трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - подчеркнул Мишель, добавив, что трастовый фонд важно активировать как можно скорее.

Описание: Украина уже готовит масштабный План восстановления после войны Источник: focus.ua Alt:

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на конференции, пообещал со своей стороны выделить дополнительные средства в размере 100 млн евро гуманитарной помощи для Украины и акцентировал внимание на необходимости ужесточения санкций в отношении россии. В частности, необходимо ввести полное эмбарго на российские энергоносители

"Мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", - отметил глава правительства Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовит масштабный План восстановления после войны и нуждается в масштабной международной помощи. Глава государства предложил партнерам взять шефство над регионами, которые больше других пострадали от ударов российских войск.

"Мы уже готовим масштабный План восстановления Украины после войны и нуждаемся в стратегическом международном плане поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Это деньги, это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, для модернизации и социального развития", - заключил Зеленский.

Как известно, план Маршалла – это программа помощи Европе после Второй мировой войны, была выдвинута американским госсекретарём Джорджем К. Маршаллом в 1947 году и вступила в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что восстанавливать Ирпень согласились 120 архитекторов. Они прибыли в город по приглашению местных властей, осмотрели разрушения и оопределили масштаб работ для восстановления населенного пункта.