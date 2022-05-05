В Ирпень прибыли уже 120 архитекторов, готовых восстанавливать город

Около 120 архитекторов откликнулись на приглашение властей Ирпеня и прибыли в город для его восстановления.

Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе Киевской военной областной администрации.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, Киевская область сильно пострадала от рук оккупантов, они целенаправленно уничтожали объекты социальной и жилой инфраструктуры. "Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину", - отметил он.

Описание: Ирпень пострадал от российских обстрелов Источник: pravda.com.ua Alt:

Архитекторы уже осмотрели разрушения в Ирпене и оценили масштаб предстоящей работы. Следующий этап – планирование новой стратегии развития города.

В свою очередь руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба подчеркнул, что на призыв властей откликнулось очень много архитекторов, все кто хочет быть причастен к возрождению Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бюджет Киевской области получил 400 млн гривен субвенции на восстановление жилой недвижимости, пострадавшей в результате агрессии российской федерации.