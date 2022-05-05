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В Ирпень прибыли уже 120 архитекторов, готовых восстанавливать город

Владимир Гришенко 06.05.2022 00:45

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Около 120 архитекторов откликнулись на приглашение властей Ирпеня и прибыли в город для его восстановления.

Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе Киевской военной областной администрации.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, Киевская область сильно пострадала от рук оккупантов, они целенаправленно уничтожали объекты социальной и жилой инфраструктуры. "Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину", - отметил он.

Описание:

Ирпень пострадал от российских обстрелов

Источник:

pravda.com.ua

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Архитекторы уже осмотрели разрушения в Ирпене и оценили масштаб предстоящей работы. Следующий этап – планирование новой стратегии развития города.

В свою очередь руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба подчеркнул, что на призыв властей откликнулось очень много архитекторов, все кто хочет быть причастен к возрождению Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бюджет Киевской области получил 400 млн гривен субвенции на восстановление жилой недвижимости, пострадавшей в результате агрессии российской федерации.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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