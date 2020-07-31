Отель в форме Кубика Рубика: нестандартное решение от китайских архитекторов. Фото

В Китае на международном туристическом курорте Mogan Mountain, расположенном в районе дельты реки Янцзы, возвели необычный отель, имеющий форму Кубика Рубика.

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Как сообщает Archdaily, архитекторы четко выполнили поставленную задачу и создали уникальную в своем роде гостиницу. Так, ширина, высота и длина имеют идентичные параметры – 12х12х12 метров. Сам отель стоит на бетонной платформе, которая образует двор с бассейном.

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Каркас кубика образован армированной стальной конструкцией, а стены сделаны из стекла и разделены на небольшие квадраты. Таким образом каждый номер здесь прозрачный и имеет роскошный вид на реку и лес.

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Первый этаж здания – важнейшая общественная зона всего здания. Он функционирует как рецепция, столовая, коммуникация и задняя зона. Второй и третий этажи – основные зоны, здесь есть 6 номеров для гостей.

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Необычный квадратный отель в Китае archdaily.com

Будучи самостоятельным пространством, каждая гостевая комната имеет завершенный интерьер и уникальный пейзаж. Идеально белая спиральная лестница служит "центральной осью" всей кубической системы, и вносит светлый луч в темный интерьер первого этажа.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в японской Хиросиме архитектурная студия Hiroshi Nakamura & NAP разработала Optical Glass House – жилой дом, который построен из стеклянных кирпичей.