От тысячи долларов и выше: в Госгеокадастре дали прогноз по стоимости земли

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В Украине стоимость гектара земли вырастет до тысячи долларов, тем не менее украинцы не должны спешить ее продавать.
Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.
"Не ниже одной тысячи долларов будет стоить гектар украинской земли, а рыночная стоимость будет расти каждый год, и очень быстро. Потому что земля плодородная, конкуренция большая. Аграрный сектор страны – это 50% валютной выручки сегодня и 20% – ВВП в целом. Поэтому мы видим все предпосылки того, что капитализация украинской земли будет расти, и граждане Украины, которые не будут спешить продавать, а будут сдавать её в аренду, смогут получать пассивный доход – он сегодня у нас тоже растёт, аренда сегодня каждый год минимум на 10-15%, земля фактически будет лучше всякого депозита", – отметил Лещенко.
Что будет с землей в Украине?
pixabay.com
Глава Госгеокадастра порекомендовал украинцам, владеющим землей, сдавать ее в аренду, но ни в коем случае не продавать.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Лещенко заявлял, что граждане, которые незаконно приватизировали землю, будут иметь возможность добровольно ее вернуть, чтобы избежать сурового наказания.
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