Остаются только стены и унитаз: киевлян предупредили о мошенничестве с квартирами

В Киеве мошенники обворовали квартиру, за аренду которой заплатили на несколько месяцев вперед.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили в паблике "Типичный Киев".

Как отмечается в сообщении, стоимость украденных вещей составляет более полумиллиона гривен. Процесс воровства был полностью зафиксирован на камеры видеонаблюдения.

"Мужчины вынесли вещи из квартиры и загрузили их в подъехавший к подъезду микроавтобус. Воровство происходило днем, на виду у прохожих и соседей", - говорится в сообщении.

Как стало известно, эта банда регулярно занимается аферами. Одна участница группировки арендует квартиру, после чего на место "нового" жительства выезжают остальные мошенники и полностью выносят все возможное из квартиры, в том числе мебель, плиту и электроприборы. Оставляют они обычно только стены и унитаз.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве мужчина незаконно завладел двумя квартирами профессора на основании поддельных документов. Сумма ущерба в итоге превысила 3,5 млн гривен.