Опровержение информации

30 ноября 2020 года на ресурсе НЕРУХОМІ был опубликован обзор выданных Госархстройинспекцией документов в период с 23 по 27 ноября относительно жилых комплексов (СС3). В частности, в публикации ошибочно сообщалось о том, что ГАСИ отказала в вводе в эксплуатацию VІІ очереди ЖК Новая Англия от Royal House, тогда как инспекция отказала застройщику в разрешении на строительство данной очереди.

После публикации материала в редакцию НЕРУХОМІ обратились представители застройщика Royal House и сообщили о неверно указанной в нем информации. Дома VІІ очереди ЖК Новая Англия еще не заявлены в продажу и не построены. Также представители застройщика отметили, что перечисленные в материале недостатки, которые послужили основанием для отказа ГАСИ в выдаче разрешения на строительство VІІ очереди ЖК Новая Англия, на данный момент устранены. Застройщик ожидает получения разрешительного документа в ближайшее время. Сейчас строятся и в продаже дома со всеми разрешительными документами IV и V очередей, а 6 домов I и II очередей успешно введены в эксплуатацию и уже заселены.

Мы оперативно внесли изменения в обзор.

Приносим извинения Royal House и нашим читателям за неумышленную дезинформацию. Редакция ресурса НЕРУХОМІ не хотела нанести ущерб деловой репутации девелопера