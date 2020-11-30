ГАСИ решила: кому можно строить, а кому пока нет

На прошлой неделе Госархстройинспекция выдала только одно разрешение на строительство, однако не скупилась на отказы.

Вокруг каких жилых комплексов (СС3) ГАСИ сосредоточила свою разрешительную деятельность в период с 23 по 27 ноября – проследила команда НЕРУХОМІ.

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Кому можно строить

В секторе "можно строить" побеждает ООО "Европейские инженерные системы", которое получило разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом по ул. Березняковская, 29 в Днепровском районе Киева.

Следует отметить, что земельный участок предоставлялся заказчику еще в 2003 году для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного здания. Однако это не стало препятствием для предоставления градостроительных условий и разрешения на строительство жилищно-офисного здания. Так, разрешением предусмотрено строительство 26-этажного комплекса с 223 квартирами и паркингом на 99 мест.

Кому начать строительство нельзя

А вот в секторе "нельзя начать строительство" победителей больше. Получили отказ в выдаче разрешительного документа:

Воинская часть А0515 уже не первый не может начать строительство жилого комплекса для военнослужащих и членов их семей с объектами обслуживания населения на ул. Михаила Максимовича, 3 (бывшая ул. Онуфрия Трутенко) в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: несоответствие функционального назначения территории (территории коммунально-складские (существующие); не соблюдена нормативная площадь земельного участка (нормативная площадь 3,1353 га, существующая – 2,4935 га); не выполнены требования Государственных санитарных правил в связи с наличием санитарно-защитных зон; недостаточное количество машиномест (необходимо 647, а проектом предусмотрено 582); не соблюдена нормативная площадь площадок для населения; не согласована предельная высота с Госавиаслужбой; не предусмотрены проходные кабины лифтов, а также остановка лифта на втором этаже дома; проектирование осуществлено за пределами отведенной территории.

ЖК Синергия Сити (V-V и очереди) от Синергия по ул. Достоевского и пер. Озерный в Ирпене Киевской области. Всего предусмотрено ХІІІ очередей, из них получено разрешения на 1 и 2 очередь в 2019 году и на III очередь (заведения общего среднего образования на 720 учащихся) в текущем месяце.

Основания для отказа на V-V и очереди: не обеспечено нормативное количество машиномест; не соблюдены требования максимально допустимой плотности населения; проектирование осуществлено за пределами земельного участка.

ООО "Будинвестсити" получило отказ на строительство жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по пер. Платоновском, 1Г в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не согласование проектных решений с органом в области охраны культурного наследия; не представлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду; не соблюдены требования по предельно допустимой плотности населения для жилой застройки; не соблюдены требования по минимально расчетной площади участка для жилого дома; не соблюдены требования по нормативным размерам площадок в составе придомовых территорий и т.п.

ЗАО "Холдинговая компания" Киевгорстрой" получила отказ на строительство многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом по ул. Митрополита Липковского, 14-А в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: строительство общественного здания многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом предусмотрено на земле с целевым назначением "для другой жилой застройки", а вид использования "для строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями социально-бытового назначения"; не обеспечено необходимое количество мест для парковки автомобилей; не соблюдено минимальное расстояние от объекта строительства к красным линиям.

В эксплуатацию принято

Среди положительных решений ГАСИ есть и такие, что касаются ввода ЖК в эксплуатацию. Так, можно поздравить инвесторов следующих комплексов:

ЖК Современный квартал от Азил Девелопмент Групп на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 9-Б в Соломенском районе Киева (I очередь). ЖК Современный квартал принят в эксплуатацию без задержек. Следует отметить, застройщиком соблюден заявленный срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года, что достаточно редко встречается в отечественной сфере строительства.

ЖК Липинка от Stolitsa Group между ул. Новомостицкой и ул. Замковецкой в Подольском районе Киева. Введено 3 очередь 4 пусковой комплекс (жилые дома № А5.2, № А5.4, № А5.7) и 5 п.к. (жилые дома № А5.3, № А5.5, № А5.6, № А5.1). ЖК Липинка трижды получал отказ, четвертая попытка стала успешной. Задержка во введении в эксплуатацию от заявленной даты – два квартала.

ЖК Campus от Standard Development по ул. Полевой, 38 в Соломенском районе Киева. Последняя секция ЖК была принята в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года. Сейчас введено паркинг (III очередь строительства).

Эксплуатация запрещена

А вот инвесторов нижеуказанных комплексов поздравить пока не с чем:

ЖК Новая Англия от Royal House на ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева. Отказ предоставлен в ведении VІІ очереди строительства (1 и 2 пусковые комплексы).

Основания для отказа: не соблюдение нормативного количества машиномест; отсутствие согласования ГП "Украэрорух", КП МА Киев (Жуляны) и Госавиаслужбы Украины; не представлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду.

ЖК Омега от Будова по ул. Толбухина, 135 в Одессе (II очередь строительства).

Основанием для предоставления четвертого отказа в течение 2020 года стало выявление недостоверных сведений в представленных документах.

ЖК Мюллер Хаус от BD Holding в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Соборная (Ленина), 119 (II, III и IV очередь).

Основания для отказа: не выполнены в полном объеме работы по благоустройству и отделке фасада, не представлена исполнительная документация о готовности внутренних инженерных сетей.

ЖК Эко-дом на Тракте от Эко-дом по ул. Шухевича в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области. Отказ был дан на 1 и 2 очереди строительства (1 очередь –многоквартирный жилой дом №1 и трансформаторная подстанция, 2 очередь – многоквартирный жилой дом № 2).

Основания для отказа: не завершены работы по благоустройству, по устройству систем отопления квартир; не устроены мусоропроводы с загрузочными клапанами, насосные установки; не установлены пожарные кран-комплекты на жилых этажах здания; внутренняя планировка объекта не соответствует разработанному проекту и т.п.

ЖК ул. Казимира Малевича, 75-77 от Меrx. Жилой дом №1 со встроенной ТП № 1, жилой дом №2 (1, 2, 3, 4, 5 пусковые комплексы I очереди) и жилой дом №3 (1, 2 пусковой комплекс II).

Основания для отказа: не выполнение всех работ, предусмотренных проектной документацией, не созданы безопасные условия для работы производственного персонала и пребывания людей, кроме того не была предоставлена проектно-технологическая и исполнительная документация.

Вот так закончился осенний сезон в сфере жилой недвижимости. Как будет развиваться работа ГАСИ дальше, кто сможет получить право выполнять строительные работы, а кто пойдет устранять недостатки в проектах, кому посчастливится ввести в эксплуатацию объект с первого раза, а кому с энной попытки – следите в нашей постоянной рубрике каждый понедельникам вместе с командой НЕРУХОМІ.