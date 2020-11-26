Одестеплокоммунэнерго не смогло отсудить земли, захваченные для строительства ЖК Скай Сити

Юго-Западный апелляционный суд отказал ЧАО "Одестеплокоммунэнерго", пытавшемуся вернуть земли под зданием цеха эмалированных труб на улице Варненской, 27, где сейчас строительная компания "Будова" возводит ЖК Скай Сити.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение суд принял на заседании 19 ноября.

Одесский горсовет выселил КП "Теплоснабжение города Одессы" и КП "Горзелентрест" из их помещений на ул. Варненской, 27, а затем передал эти помещения и земли заказчику строительства "Транском строй". Для строительства двух секций "Будове" не хватило этих территорий, и она решила захватить здание недостроенного цеха эмалированных труб. Этот недострой был выкуплен у облсовета ЧАО "Одестеплокоммунэнерго" в 1991 году на аукционе за 161 тыс. гривен. В договоре купли-продажи указано, что облсовет передал в собственность ЧАО цех на земельном участке 0,55 га, который был отведен Одестеплокоммунэнерго решением исполкома Одесского горсовета для строительства цеха. Сейчас в суде Одестеплокоммунэнерго не смогло вернуть свои 0,55 га земли.

Описание: Строительство ЖК Скай Сити Источник: nerukhomi.ua Alt:

Тем временем Минюст без оснований отменил регистрацию частной собственности на недострой и цех перешел обратно в коммунальную собственность. После этого произошел рейдерский захват цеха.

В октябре 2017 года наемные люди в масках ворвались на территорию цеха и начали демонтировать здание.

Ресурс НЕРУХОМІ поставил ЖК Скай Сити низкий рейтинг – 2,3. Эксперты ресурса продолжают изучать документы по данному комплексу. На сайте застройщика говорится, что сдача ЖК запланирована на четвертый квартал 2020 года.