Одесский суд запретил строительство ЖК у самого моря

Одесский окружной административный суд отменил разрешение на строительство ЖК Aura Apart на 16-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщил адвокат заявителя Андрей Березовский, застройщик строит 14-этажный дом менее чем в 100 метрах от кромки воды в рекреационной зоне. Участок земли, на котором идет строительство, предназначен для семейного пансионата отдыха. Однако на сайте застройщик предлагает продажу апартаментов. Кроме этого, высота здания превышает допустимые 43 метра.

Законность стройки оспорил общественный деятель Олег Михайлик. Он сообщил, что представители Одесской городской власти на заседание не явились вообще. Хотя именно они были ответчиками.

Что не так с застройками в Одессе pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, тема высотной застройки побережья была и остается предметом конфликта в Одессе уже долгие годы. Среди прочих об этой проблеме регулярно сигнализируют СМИ и активная общественность.