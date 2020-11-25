Одесский суд остановил скандальное строительство в Маячном переулке

Скандальное строительство в Одессе в переулке Маячном, 11 было остановлено Одесским окружным судом.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее постановление суд вынес 23 ноября, частично удовлетворив иск общественной организации ВО "Автомайдан".

Так, судья остановил действие разрешения, выданного одесским ГАСКом на выполнение строительных работ на участке в переулке Маячном. Ранее застройщик обещал покупателям квартир, что у них будет свой личный пляж.

Как известно, этот земельный участок оформлен на ООО "Производственно-коммерческая фирма им. П. Шмидта", который компания арендовала у города еще в 2015 году под эксплуатацию бывших складов рыбного хозяйства. В начале 2018 года здесь начали строить семиэтажный гостиничный комплекс. Но уже спустя год застройщик разместил объявления о продаже квартир по указанному адресу.

Описание: Суд вынес решение по скандальному строительству в Одессе Источник: pixabay.com Alt:

СМИ утверждают, что таким образом компания решила прикрыть ведение незаконного строительства. Согласно закону, территория, на которой велась стройка, относится к рекреационной зоне. Здесь категорически запрещено строить жилые дома и перекрывать проходы к морю.

Согласно базы данных ресурса НЕРУХОМІ, речь идет о строительстве ЖК Пространство на Маячном.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе застройщик смог получить разрешительные документы на возведение дома по улице Рыбачья Балка, 1-Г, несмотря на шлейф уголовных дел по данному строительству. Ранее одесский ГАСК неоднократно отказывал застройщику из-за неполного пакета документа. Тем не менее, несмотря на это строительные работы активно велись.