Одесские чиновники рассказали о причинах обвала в Аркадии

В одесской Аркадии произошло обрушение скалы из-за незаконных строительных работ и ухудшения погодных условий.

Об этом во вторник, 2 февраля, рассказал заместитель главы начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов, передает Думская.

По его словам, строительные работы велись абсолютно не законно, у застройщика не было никаких разрешительных документов. Как сообщил чиновник, теперь власти города будут вести переговоры со строительной компанией, чтобы они провели работы по берегоукреплению и устранили последствия обвала за свой счет. Также на этой территории запрещается устанавливать какие-либо сооружения.

Местные СМИ утверждают, что обвала можно было бы избежать, если бы чиновники из горадминистрации не игнорировали бы незаконное строительство, которое чудом не привело к человеческим жертвам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительные работы проводились между гостиницей "Портофино" и рестораном "Крым" на месте площадки ресторана "Братья Гриль". Перед самым инцидентом со стройки вывезли всю строительную технику.