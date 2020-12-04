Одесская прокуратура не смогла доказать незаконность строительства ЖК Клубный 7

Одесская прокуратура через суд пыталась безуспешно остановить незаконное строительство ЖК Клубный 7, которое началось еще летом 2018 года.

Как сообщают местные СМИ, градусловия выдавались на реконструкцию одноэтажного дома без изменения геометрических параметров фундамента, а на самом деле там был вырыт огромный котлован и построен многоквартирный дом. Кроме этого, когда выяснилось, что у заказчика строительства нет документов на право собственности, он оформил его через "черных регистраторов".

В октябре 2019 года ГАСИ в Одесской области отменила градусловия, а следом городской ГАСК аннулировал разрешение на строительные работы. Однако застройщик обратился в суд, который и удовлетворил его иски.

Городской ГАСК и прокуратура подали апелляцию, но Пятый апелляционный админсуд тоже стал на сторону строителей. Фактически это решение можно оспорить еще в Верховном суде, однако ЖК Клубный 7 уже почти построили, там уже проводят отделочные работы.

СМИ отмечают, что в суде прокуратура не предоставила никаких доказательств тому, что строительство не соответствует градусловиям, что вместо реконструкции возвели высотку. Жилой комплекс буквально втиснули посреди зданий: расстояние до ближайшего дома – меньше 2 метров.

Описание: ЖК Клубный 7 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Согласно данным ресурса НЕРУХОМІ, ЖК Клубный 7 строится по адресу ул. Балковская, 119 а. Данный комплекс имеет низкий рейтинг 2,5. Документы по нему сейчас проходят проверку у экспертов. Согласно информации с официального сайта застройщика, сдача дома запланирована на первый квартал 2021 года.