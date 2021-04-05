Одесская обладминистрация потребовала прекратить строительство в Городском саду

Департамент культуры Одесской областной госадминистрации требует прекратить строительные работы на территории Летнего театра в Городском саду.

Как сообщает Думская, соответствующее предписание получило СП "Солинг". Кроме того, от городского совета потребовали заключить охранный договор на использование памятника архитектуры в течение месяца.

Стоит подчеркнуть, что на территории Летнего театра начались недавно строительные работы. Общественные организации Одессы считают, что нужно вернуть участок, на котором расположен Летний театр в собственность города. Кроме того, в сентябре Пятый апелляционный административный суд официально признал театр частью Городского сада, несмотря на все усилия частной компании.

Описание: Строительство на территории Летнего театра Источник: Думская Alt:

Между тем в сети появились документы, что здесь собираются построить торгово-развлекательный центр с кинотеатром, площадью почти на 2 тысячи "квадратов". Высота ТРЦ – восемь этажей. Здесь планировалось размещение офисов, кафе, ресторанов и магазинов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Мариуполе местные жители устроили акцию протеста против строительства корпуса негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" на месте городского сада в рекреационной зоне.