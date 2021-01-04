Одесситов не устраивает решение властей по сносу исторических зданий на Ришельевской

Власти Одессы согласились со сносом исторических зданий на улице Ришельевской в Приморском районе города, чем вызвали возмущение со стороны одесситов.

Как сообщают местные СМИ, по мнению архитекторов горсовет должен был провести конкурс на реконструкцию зданий.

Описание: Типография на Ришельевской Источник: odessa-life.od.ua Alt:

В свою очередь активист Юрий Дьяченко добавил, что в градостроительной документации дома, которые хотят снести, отмечены как памятники архитектуры. Согласно закону, реставрация памятников архитектуры должна осуществляться без изменения внешних параметров здания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания "Одесса-сити" пообещала сохранить стилистику фасада старинной типографии на улице Ришельевской. Депутатам Одесского городского совета предоставили визуализацию проекта. На нем видно, что хоть стилистика и будет сохранена, само здание вырастет на три этажа. Депутаты, тем не менее, одобрительно высказались по новому проекту.

27 ноября ГАСК выдал документы на строительство шестиэтажного жилого дома на 66 квартир. Застройщик изначально планировал сделать фасад здания стеклянным.

Как известно, здание типографии было построено в 1841 году. В нем работал известный издатель Ефим Фесенко. По мнению одесситов, которые пытаются защитить дом, объект является не просто архитектурным памятником, но и является огромным культурным наследием.