Очередная афера с квартирами для военных: САП направила дело в суд

В суд направлено уголовное производство по делу о закупке квартир для военнослужащих Национальной гвардии в ЖК Forest Land – одной из новостроек Бучи под Киевом.

Об этом пишет "Слово и Дело", ссылаясь на сообщение Спецализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечают правоохранители, обвиняемыми по делу значатся 5 человек – организатор схемы – бенефициарный владелец ряда частных компаний, начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики и начальник управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии, директор частного общества – победителя тендера и адвокат – представитель этого общества.

Как пишут СМИ, организовал схему –застройщик Андрей Немерюк, по которой из госбюджета вывели 17,3 млн гривен. Для реализации плана, в схему вовлекли ООО "Бучажитлобуд-Кредит", которому обеспечили победу в конкурсе по приобретению квартир в бучанском жилом комплексе Forest Land. Однако военные положенные им квартиры так и не получили до сих пор. В сентябре НАБУ объявила в международный розыск Андрея Немерюка. Также в розыск объявлен и начальник финотдела Нацгвардии. Им подозрение вручили заочно. Правоохранители завершили расследование по данному делу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, адвоката за многомилионные махинации с недвижимостью под Киевом в Буче объявили в розыск. По данным прокуратуры, юрист заключал договоры купли-продажи недостроенного объекта с отсрочкой платежа, но деньги не возвращал, а также организовал схему с инвестированием в строительство.