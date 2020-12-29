Обзор работы ГАСИ за неделю: не обошлось без скандальных решений

На прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала несколько сомнительных разрешений на строительство. По поводу одного из них общественность подняла большой шум, а СМИ широко освещали это событие.

Кому ГАСИ в период с 21 по 24 декабря разрешила строить ЖК или отказала в выдаче разрешения, и какие комплексы были приняты в эксплуатацию, а какие нет – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ за неделю Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение на строительство имеют

1. ЖК по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева от Интергал-Буд (II очередь строительства).

Об этом разрешении на прошлой неделе сообщало немалое количество СМИ, общественность забила тревогу. Так, этот ЖК является самым скандальным объектом данного застройщика. Ведь градостроительными условиями и ограничениями размещение жилого комплекса по ул. Генерала Жмаченко, 20 не предусмотрено, однако в соответствии с выданным ГАСИ разрешением, площадь жилого дома составляет 46 572 кв.м. То есть для того, чтобы обойти законодательство, объект назвали "завершением строительства духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс" на земельном участке с целевым назначением "для строительства зданий общественных и религиозных организаций".

2. ЖК Алексеевский от Materik по ул. Грузовой, 1 в Малиновском районе Одессы.

Интересная особенность: в прошлом обзоре НЕРУХОМІ сообщали об отказе ГАСИ от 15 декабря на заявление заказчика о предоставлении разрешения от 9 октября. Однако это разрешение выдано на основании нового заявления, поданного 1 декабря, то есть еще ДО получения первого отказа.

Получили отказ в выдаче разрешения

1. ЖК Соната от Місто Мрій по ул. Под Голоском (напротив дома 19) земельный участок № 3 во Львове. Отказ предоставлен на I и II очередь строительства.

Стоит напомнить, что заявленная дата принятия в эксплуатацию ЖК – 1 квартал 2021 года.

Основания для отказа: не предоставлена информация о лицензии, дающей право на выполнение строительных работ; не предоставлен экспертный отчет о рассмотрении проекта строительства с распределением на очереди; объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; согласно чертежей генерального плана не предусмотрено обустройство паркомест для маломобильных групп населения.

2. ЖК Struetinsky Residence от KyivBudDevelopment по ул. Болсуновских (бывшая ул. С. Струтинского), 8 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: чертежи генерального плана выполнены с нарушениями ДСТУ (не нанесены границы земельного участка); объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями, придомовыми площадками и площадкой для сбора бытовых отходов.

Аналогичные основания для отказа предоставлены KyivBudDevelopment на объект реконструкции нежилого здания с приспособлением под жилой дом по ул. Болсуновских (Струтинского), 16 в Печерском районе Киева.

3. ЖК Победы 2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове.

Основания для отказа: не указано дату и номер приказа о присвоении адреса; проектная документация разработана без учета ДСТУ; в соответствии с основными чертежами не соблюдены требования по устройству паркомест для маломобильных групп населения; не предоставлено заключение из ОВС; объект строительства не обеспечен придомовыми площадками, зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями и достаточным количеством паркомест.

4. ОК "Жилищно-строительный кооператив "Орхидея-8" на новое строительство жилого комплекса и трансформаторной подстанции по ул. Пискуновский, угол ул. Лосевского в Харькове.

Основания для отказа: заявление оформлено с нарушением требований (не указано дату и номер приказа о присвоении адреса, кадастровые номера земельных участков и перечень объектов, входящих в состав комплекса); ТЭП приказа об утверждении проекта не соответствуют ТЭП предоставленного экспертного отчета; проектная документация разработана до получения исходных данных; не обеспечено нормативное количество машиномест на открытых автостоянках; не выполнены требования ДБН "инклюзивность зданий и сооружений" относительно ширины маршей лестницы внутри здания; не соблюдены требования по устройству паркомест для маломобильных групп населения; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не предоставлено заключение по ОВД; объект строительства не обеспечен придомовыми площадками; при проектировании нарушена прибрежная защитная полоса к реке 100 м; на чертежах генерального плана не нанесено санитарно-защитную зону вокруг объекта и водоохранную зону; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения и максимально допустимого процента застройки земельного участка.

5. Физическому лицу предоставлено отказ на строительство многоквартирного дома в Дарницком районе Киева ("№11" гаражно-строительный кооператив).

Команда НЕРУХОМІ обратила внимание, что согласно информации из Реестра строительной деятельности, исходные данные для проектирования дома в Киеве, предоставил Отдел архитектуры Дрогобычской РГА, который находится во Львовской области. Вопрос, как этот орган отнес к своим полномочиям город Киев, и в каких еще населенных пунктах он осуществляет градостроительную деятельность, остается открытым.

Основания для отказа: не предоставлена выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах на земельный участок; не предоставлены градостроительные условия и ограничения или письмо уполномоченного органа о том, что для проектирования данного объекта ГУО не предоставляются (предоставлено письмо не от уполномоченного органа); не предоставлены технические условия (на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности в них; не предоставлен генеральный план на топографической основе; не предоставлен план трасс инженерных сетей и коммуникаций; не предоставлены планы этажей, фасадов масштабом; не предоставлен экспертный отчет; отсутствует документ об утверждении проектной документации, заверенный заказчиком; не предоставлено фотокопию подряда (генерального подряда), заверенную заказчиком; не представлено фотокопию документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор, заверенную заказчиком; не представлено фотокопию договора подряда на осуществление технического надзора и/или фотокопию документа о назначении лиц, осуществляющих технический надзор, заверенную заказчиком; название объекта строительства не соответствует требованиям (не отражает местоположение объекта строительства); неверно указан код объекта строительства в соответствии с ГК.

В эксплуатацию принято

1. ЖК София от Альфа Development по ул. Мичурина в с. Агрономическое, Винницкого района Винницкой области (10 очередь).

К 10 очереди строительства относится 10-13 секция дома. Задержка в принятии к эксплуатации 10 и 11 секции – 1 год от первоначально заявленного срока.

2. ЖК River House от УкрЖитлоИнвест в районе улицы Сосновой на территории Украинского городского совета Обуховского района Киевской области (секция "В").

ЖК River House полностью принят в эксплуатацию. Застройщиком сдано в эксплуатацию последнюю секцию дома в заявленный срок, однако установить или переносились определенные сроки не представилось возможным.

3. ЖК 044 от Kiev Development Group по ул. Кирилловская (Фрунзе) 37, 37а в Подольском районе Киева (1 пусковой комплекс). Задержка от первоначально заявленного срока – 2 квартала.

Как закончится 2020 год для застройщиков, кто успеет получить право строить и сдать комплексы в эксплуатацию, а кто получит отказ – следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.