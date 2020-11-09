Обзор работы ГАСИ за неделю: кого "осчастливила" комиссия, а кого – нет

Ноябрь Госархстройинспекция начала с ударных темпов. По традиции, команда НЕРУХОМІ проследила, как выполняла разрешительную функцию ГАСИ на прошлой неделе в период со 2 по 6 ноября.

Предоставляем список ЖК (СС3), которым предоставили разрешения и отказы на строительство, которые были введены в эксплуатацию и у которых это не получилось сделать.

Разрешения разлетаются, как пирожки. Посчастливилось получить:

ЖК Orange Park от Orange Bud, что находится в с. Крюковщина по ул. Одесской в Киевской области. Разрешение предоставлено на строительство 3-секционного 11-этажного дома на 108 квартир (I очередь).

ЖК Синергия Сити, который находится по ул. Достоевского и ул. Озерной в Ирпене Киевской области. Разрешение предоставлено на строительство заведения общего среднего образования: объединенный лицей с начальной школой и гимназией (III очередь) на 720 учеников.

ЖК Creator City от Креатор-Буд по адресу: ул. Дегтяревская, 17-19 в Шевченковском районе Киева. По разрешению на II очередь строительства будет строиться жилой дом в 23 этажа и подземный паркинг на 230 машиномест.

Жилой комплекс по адресу ул. Багговутовская, 16 (лит. А, Б) в Шевченковском районе Киева, строительство которого будет осуществляться путем реконструкции нежилого здания. Девелопер комплекса еще не заявлен, продажи - не начались. Известного, что генподрядчиком комплекса является ООО "Альфабуд Комплект". ЖК будет состоять из 24 этажного дома с паркингом на 200 машиномест.

Містечко Підзамче от РІЕЛ, что находится на ул. Б. Хмельницкого, 116 и 207 во Львове. Львовскому застройщику на прошлой неделе везло с утроенной силой. Получено сразу три разрешения на строительство городка. Два разрешения предоставлено на III и V очередь ЖК Башня, и один на ЖК Брама, что строиться на территории бывшего завода "Алмазинструмент".

ЖК Continent Ray от Strakhovskyi Group, который находится по ул. Ивана Кожедуба, 8 в Буче Киевской области. Разрешение предоставлено на второй запланированный дом из трех.

Не повезло получить разрешение:

ЖК Вышгород Сити Парк, находится на ул. Прожекторный в Вышгороде. Отказ предоставлен ​​на VII очередь строительства в связи с отсутствием необходимых документов.

ЖК Киевская Швейцария от Интеграл-Буд по ул. Макаровская, 3 в Шевченковском районе Киева. Сейчас ЖК Киевская Швейцария строится в соответствии с разрешением на I очередь строительства, предоставленной в ноябре 2019 года. Основанием для отказов в выдаче разрешений на II, III очередь и IV, V, VI, VII, VIII и IX очереди строительства стало отсутствие согласования проектной документации Минкультуры.

Поздравить с введением в эксплуатацию можно инвесторов:

ЖК Пектораль от Киевгорстроя (ул. Кольцова, 7А в Святошинском районе. Киева). С третьей попытки II пусковой комплекс (секции 3,4,5) введен в эксплуатацию.

ЖК Выгуровщина-20 от Житлоекономия, что находится в 20 микрорайоне жилого массива "Выгуровщина-Троещина" в Деснянском районе. Со второй попытки ЖК Выгуровщина-20 получил сразу два сертификата на введение: жилой дом №2 (I очередь 10-й пусковой комплекс) и на встроенно-пристроенные помещения 2а (13-й пусковой комплекс I очереди).

Клубный дом Патриарх Холл на ул. Саксаганского, 80 в Голосеевском районе Киева. Клубный дом получал множество отказов в течение 2020 года. И вот, наконец, Клубный дом Патриарх Холл, строящийся с 2013 года, введен в эксплуатацию!

ЖК Aqua Marine от Одеком Девелопмент, расположенный по ул. Фонтанская дорога, 118А в Одессе. Дом №1 с паркингом (I очередь строительства) получил сертификат на ввод.

А вот отказано во введении в эксплуатацию всего одному жилому комплексу.

Сочувствуем инвесторам ЖК Utlandia от Tomin Family Development (ул. Чехова, 1А в Ирпене Киевской области). Основанием для отказа стало не окончание строительных работ, а также не предоставление проектной документации.

Как пойдет дальше работа ГАСИ в ноябре, кто сможет получить право выполнять строительные работы, а кто пойдет устранять недостатки в проектах, кому посчастливится ввести в эксплуатацию с первого раза, а кому понадобится время для окончания всех проектных решений - следите в нашей постоянной рубрике по понедельникам вместе с командой НЕРУХОМІ.