ЖК Волгоградский: НЕРУХОМІ разобрались, почему остановилось строительство

ЖК Волгоградский – это комплекс, строительство которого планировалось в Соломенском районе Киева, но впоследствии было остановлено, а договор аренды земельного участка признан недействительным.

Об этом говорится в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Еще в 2004 году компания "Вагра" заключила договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания по улице Волгоградской, 25а. В 2013-м Киевсовет передал фирме земельный участок для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого дома, а в 2014-м на основании этого решения между Киевсоветом и "Вагрой" был заключен договор аренды земельного участка на 10-летний срок.

Однако, уже в 2015-м году прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском к Киевсовету, требуя отменить решение о передаче земельного участка для строительства и отмены договора аренды. В иске прокуратура утверждала, что площадь полученного в аренду земельного участка в 10 раз больше площади здания, принадлежащего ООО "Вагра". Поэтому Киевсовет не имел права передавать этот участок обществу, а должен был провести земельные торги по продаже права аренды.

Как выяснили эксперты, на сегодняшний день судом признано незаконным и отменено решение Киевсовета от 23.10.2013 о передаче ООО "Вагра" земельного участка для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого дома на ул. Волгоградской, 25 в Соломенском районе Киева. Также признан недействительным договор аренды земельного участка и признано отсутствие у ООО "Вагра" права пользования этой землей.

Компания пыталась через суд обязать Киевсовет подготовить проект решения и рассмотреть вопрос о продаже права аренды земельного участка на земельных торгах. Но суд постановил, что продажа права аренды земельного участка на земельных торгах невозможна без разделения участка на участок для обслуживания существующего здания и участок для нового строительства.

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Стоит подчеркнуть, что будущий ЖК планировали строить практически на склоне Протасова Яра. Конечно, это вызвало недовольство жителей домов, расположенных рядом со строительной площадкой. Ведь строительство 13-этажного дома несло угрозу сползания склона в овраг. В течение 2014-2015 годов жители соседних домов вели борьбу против строительства многоэтажки: многочисленные акции протеста и даже стрельба со стороны охраны стройплощадке во время попытки киевлян разрушить строительный забор. Эти события широко освещались в прессе и на телевидении. Но только после решения Киевского городского совета о расторжении договора аренды между ООО "Вагра" и Киевсоветом и решения Хозяйственного суда строительство приостановилось.

Согласно данным портала YouControl, бенефициаром ООО "Вагра" является Вагиф Абдуллаев, он же и руководитель этой фирмы.

Более детально с отчетом по ЖК Волгоградский можно прочитать, перейдя по ссылке.