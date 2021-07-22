ЖК Волгоградский: НЕРУХОМІ разобрались, почему остановилось строительство

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ЖК Волгоградский – это комплекс, строительство которого планировалось в Соломенском районе Киева, но впоследствии было остановлено, а договор аренды земельного участка признан недействительным.
Об этом говорится в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.
Еще в 2004 году компания "Вагра" заключила договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания по улице Волгоградской, 25а. В 2013-м Киевсовет передал фирме земельный участок для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого дома, а в 2014-м на основании этого решения между Киевсоветом и "Вагрой" был заключен договор аренды земельного участка на 10-летний срок.
Однако, уже в 2015-м году прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском к Киевсовету, требуя отменить решение о передаче земельного участка для строительства и отмены договора аренды. В иске прокуратура утверждала, что площадь полученного в аренду земельного участка в 10 раз больше площади здания, принадлежащего ООО "Вагра". Поэтому Киевсовет не имел права передавать этот участок обществу, а должен был провести земельные торги по продаже права аренды.
Как выяснили эксперты, на сегодняшний день судом признано незаконным и отменено решение Киевсовета от 23.10.2013 о передаче ООО "Вагра" земельного участка для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого дома на ул. Волгоградской, 25 в Соломенском районе Киева. Также признан недействительным договор аренды земельного участка и признано отсутствие у ООО "Вагра" права пользования этой землей.
Компания пыталась через суд обязать Киевсовет подготовить проект решения и рассмотреть вопрос о продаже права аренды земельного участка на земельных торгах. Но суд постановил, что продажа права аренды земельного участка на земельных торгах невозможна без разделения участка на участок для обслуживания существующего здания и участок для нового строительства.
ЖК Волгоградский
Стоит подчеркнуть, что будущий ЖК планировали строить практически на склоне Протасова Яра. Конечно, это вызвало недовольство жителей домов, расположенных рядом со строительной площадкой. Ведь строительство 13-этажного дома несло угрозу сползания склона в овраг. В течение 2014-2015 годов жители соседних домов вели борьбу против строительства многоэтажки: многочисленные акции протеста и даже стрельба со стороны охраны стройплощадке во время попытки киевлян разрушить строительный забор. Эти события широко освещались в прессе и на телевидении. Но только после решения Киевского городского совета о расторжении договора аренды между ООО "Вагра" и Киевсоветом и решения Хозяйственного суда строительство приостановилось.
Согласно данным портала YouControl, бенефициаром ООО "Вагра" является Вагиф Абдуллаев, он же и руководитель этой фирмы.
Более детально с отчетом по ЖК Волгоградский можно прочитать, перейдя по ссылке.
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