ЖК по улице Франко в Борисполе: очередная новостройка с традиционными проблемами

ЖК по улице Франко, 21 – это десятиэтажный комплекс в центре Борисполя с традиционными для новостроек проблемами с парковками и увеличенным процентом застройки участка.

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Как выяснили эксперты, застройщик решил несколько отойти от ДПТ и иначе реализовать намерения застройки. Это привело к увеличению количества секций дома при одновременном уменьшении этажности. И хоть это не повлияет на число будущих жителей комплекса, но приведет к уменьшению площади придомовой территории, что скажется на комфортности проживания. Так, процент застройки земельного участка в 47% соответствует требованиям ГУО, однако не соответствует актуальным в настоящее время строительным нормам.

Описание: ЖК на улице Франко Источник: nerukhomi.ua Alt:

Также для комфортного проживания застройщик должен был предусмотреть паркинг на 146 машино-мест и гостевую стоянку на 22 машино-места. Проектом ЖК ул. Франко, 21 строительство паркинга не предусмотрено. На территории будет обустроена лишь площадки временного хранения автомобилей. Чтобы получить разрешение на строительство застройщик заявил, что собственник соседнего участка предоставит землю для обустройства автостоянки. Как заметили эксперты, это не гарантирует, что парковку обустроят на этом месте, а будущие жильцы неизбежно столкнутся с проблемой, куда поставить авто.

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