ЖК на Жилянской, 81: что не так с целевым назначением участка

ЖК на ул. Жилянской, 81 – это жилой комплекс в Голосеевском районе Киева в исторической местности Паньковщина. Строительство происходит на участках, целевое назначение которых не соответствует намерениям застройки.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Территория, на которой строится ЖК находится в пределах исторического ареала города, где установлены дополнительные требования по строительству. Кроме того, как выяснили эксперты, целевое назначение земельных участков не соответствует намерениям застройки: один участок - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), второй – для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки и предоставлялся Киевсоветом для строительства торгово-офисного комплекса. При этом заказчик не привел целевое назначение в соответствии с намерениями застройки.

Описание: ЖК на ул. Жилянской, 81 Источник: Скриншот Alt:

Вместе с тем застройщик получил градусловия на основании решения Окружного админсуда, поскольку Департамент градостроительства и архитектуры КГГА отказывал в их выдаче из-за несоответствия намерений застройки.

Дом возводится на участке площадью 0,3 га. Согласно проекту, под застройкой окажется большая часть участка – порядка 55%. Таким образом земли на придомовой территории не хватит для нормального размещения площадок для отдыха, сбора мусорных отходов, обустройства для проезда спецтранспорта и других нужд.

Более детально с отчетом по ЖК на ул. Жилянской, 81 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.