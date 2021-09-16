ЖК на Коновальца, 30: жилая высотка в исторической части города

ЖК по улице Евгения Коновальца, 30 – это высотный комплекс в исторической части Киева, однако заказчик смог обжаловать большую часть градусловий в суде, что позволило начать строительство.

Об этом говорится в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Территория, на которой строится ЖК на Коновальца, 30 находится в пределах Центрального исторического ареала, в зоне регулирования застройки второй категории. Здесь установлены дополнительные требования по строительству, а также существуют ограничения по высотности зданий. Заказчик строительства обратился в Окружной админсуд Киева, требуя признать противоправными и отменить абзацы градусловий, где указано, что строительство ведется в историческом ареале Киева. Окончательное решение по данному делу должен принять Верховный Суд. Однако, решение судов первой и апелляционной инстанции позволило застройщику получить разрешение на строительство ЖК без согласования проектной документации и разрешений на проведение работ от Минкульта.

Описание: Высотку строят в исторической части Киева Источник: nerukhomi.ua Alt:

Также через суд застройщику удалось отменить пункт, который ограничивал высоту для жилого комплекса. Данное решение суда является окончательным, не подлежит обжалованию и позволяет строить высотку в центральной части города.

Кроме того, как выяснили эксперты, изначально эта земля отводилась под строительство детского сада. Впоследствии застройщик вместе со строительством жилого комплекса, должен был позаботиться и о возведении учреждений социальной инфраструктуры. Но, судя по проекту, эти условия так и не были выполнены. Это в свою очередь уже чревато рисками для инвестирования.

Заявленный застройщиком класс – бизнес. Однако, говоря о комфортности проживания здесь, следует подчеркнуть, что процент застройки земельного участка значительно превышает допустимые нормы, что в итоге отразится на размере придомовой территории. А количество квартир во втором подъезде – соответствует эконом-классу.

Более детально о ЖК по улице Евгения Коновальца, 30 можно прочитать, перейдя по ссылке.