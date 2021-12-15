ЖК Лидерсовский: гостиница под видом жилого дома над подземным озером

ЖК Лидерсовский, который возводится на Лидерсовском бульваре, 7, 9 в Приморском районе Одессы, заказчиком позиционируется как жилой комплекс премиум класса, но по документам – это гостиница с центром обслуживания туристов и спортивным клубом.
Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.
Как выяснили эксперты, с прошлого года на земельные участки, на которых ведется строительство комплекса неоднократно накладывались аресты с запретом отчуждения, распоряжения, разделения и изменения целевого назначения, а также запретом проведения подготовительных и строительных работ. Но несмотря на это строительство продолжалось, полностью игнорируя судебные решения. Более того, на сегодняшний день земля до сих пор находится под арестом.
ЖК Лидерсовский
Также стоит подчеркнуть, что строительство ведется на месте теннисных кортов под которыми было обнаружено подземное озеро глубиной около четырех метров. Для его изучения привлекли водолазов со спецоборудованием. В ходе экспертизы установили, что на этом участке категорически нельзя осуществлять строительство.
На сайте одного из заказчиков – ООО "Одесабуд" – анонсируется именно жилищный комплекс, однако и в градостроительных условиях и ограничениях, и в разрешении на строительные работы речь идет не о жилом доме, а о гостинице. Поэтому будущие инвесторы, покупая здесь жилье, должны знать, что апартаменты не относятся к жилой недвижимости.
Говоря о комфортности проживания, отметим, что процент застройки составляет больше половины площади земельного участка. Также проектом предусмотрено строительство паркинга на 120 машин. Впрочем, на сайте комплекса он немного больше – на 130 автомобилей. Между тем, если говорить о жилом доме, то застройщик должен предусмотреть парковку для 214 машин. Помимо этого, заявленному премиум классу не соответствует количество апартаментов в доме, на этаже, их площади и высотой потолков.
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