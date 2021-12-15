ЖК Лидерсовский: гостиница под видом жилого дома над подземным озером

ЖК Лидерсовский, который возводится на Лидерсовском бульваре, 7, 9 в Приморском районе Одессы, заказчиком позиционируется как жилой комплекс премиум класса, но по документам – это гостиница с центром обслуживания туристов и спортивным клубом.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Как выяснили эксперты, с прошлого года на земельные участки, на которых ведется строительство комплекса неоднократно накладывались аресты с запретом отчуждения, распоряжения, разделения и изменения целевого назначения, а также запретом проведения подготовительных и строительных работ. Но несмотря на это строительство продолжалось, полностью игнорируя судебные решения. Более того, на сегодняшний день земля до сих пор находится под арестом.

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Также стоит подчеркнуть, что строительство ведется на месте теннисных кортов под которыми было обнаружено подземное озеро глубиной около четырех метров. Для его изучения привлекли водолазов со спецоборудованием. В ходе экспертизы установили, что на этом участке категорически нельзя осуществлять строительство.

На сайте одного из заказчиков – ООО "Одесабуд" – анонсируется именно жилищный комплекс, однако и в градостроительных условиях и ограничениях, и в разрешении на строительные работы речь идет не о жилом доме, а о гостинице. Поэтому будущие инвесторы, покупая здесь жилье, должны знать, что апартаменты не относятся к жилой недвижимости.

Говоря о комфортности проживания, отметим, что процент застройки составляет больше половины площади земельного участка. Также проектом предусмотрено строительство паркинга на 120 машин. Впрочем, на сайте комплекса он немного больше – на 130 автомобилей. Между тем, если говорить о жилом доме, то застройщик должен предусмотреть парковку для 214 машин. Помимо этого, заявленному премиум классу не соответствует количество апартаментов в доме, на этаже, их площади и высотой потолков.

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