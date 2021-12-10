ЖК Greenville на Печерске запустил скидки на квартиры к Новому году

ЖК Greenville на Печерске объявил о новых скидках на покупку двух и трехкомнатных квартир в честь приближающихся новогодних праздников.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

Как отмечается, скидку могут получить все желающие, которые успеют купить квартиру до 31 декабря этого года. Отмечается также, что количество квартир, которые принимают участие в акции, ограничено. Детали можно узнать в отделе продаж.

Как сообщалось ранее, ЖК Greenville на Печерске – это комплекс бизнес-класса, возводится в Киеве по адресу: переулок Новопечерский, 5, будет состоять из трех домов разной этажности – от 11 до 25 этажей. Строительство комплекса предусмотрено в три очереди.

Описание: ЖК Greenville на Печерске Источник: Alt:

Этот ЖК отличает выгодным расположением: рядом находятся основные офисы различных компаний, учебные заведения и медучреждения.

Застройщик реализует концепцию двор без машин. Территория комплекса – закрытая, она будет иметь развитую инфраструктуру: детсад, бизнес-центр, премиальный фитнес-центр, различные магазины, барбекю-зона, детские игровые комнаты, зона выгула животных и многое другое.