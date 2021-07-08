ЖК Алексеевский: риски с инвестированием из-за уголовного дела

Одесский ЖК Алексеевский, который возводят в Товарном переулке, 1 в Малиновском районе, имеет проблемы с законодательством, что в конечном итоге может отразиться на инвесторах.

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Как стало известно экспертам, было открыто уголовное производство на чиновников Одесского горсовета, в рамках которого 10 августа 2020 года наложили арест на земельный участок, арендатором которого выступает ООО "Редион Групп". Впоследствии Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу фирмы. В свою очередь эксперты не обнаружили в реестре решений о снятии ареста строительства. Это свидетельствует, что запрет действующий, что в свою очередь несет большие инвестиционные риски.

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Также есть вопросы и по этажности объекта. Согласно проекту строительства, ЖК будет состоять из девяти этажей плюс верхний технический, который согласно ГСН не учитывается для определения этажности. Однако, рендеры ЖК отражают, а сайт застройщика указывает, что комплекс имеет высотность в десять этажей: девять жилых и первый этаж нежилых помещений. Эксперты полагают, что строительство с отклонением от проекта может иметь проблемы с контролирующими органами и стать причиной задержки в принятии в эксплуатацию

Что касается комфорта проживания, то придомовая территория не рассчитана для выгула домашних животных и нет площадок для временной стоянки велосипедов. Также застройщик не предусмотрел обустройство большого паркинга, в итоге жильцы комплекса столкнутся с проблемой парковки машин.

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