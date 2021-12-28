Застройщик ЖК Новая Англия подвел итоги

За прошедшие 5 лет застройщик ЖК Новая Англия успел реализовать ровно половину проекта и ввести в эксплуатацию 7 из 14 домов и более 3 тысяч инвесторов получили ключи от своих квартир.

Как сообщили в строительной компании "Royal House", в 2021 году стартовали продажи жилья в трех домах (Линкольне, Виндзоре и Ноттингеме), были открыты арт-инсталляция Биг-Бена, аллея фонтанов и две большие детские площадки.

Старания застройщика были отмечены престижной Премией в сфере строительства IBuild 2021 в номинации "Самое комфортное пространство для жизни".

"Это еще одна мотивация для нас создавать пространство, где жители будут чувствовать себя безопасно, комфортно и счастливо. Но в планах у нас еще много интересного, ведь мы стараемся, чтобы более 9 га территории городка позволили каждому нашему резиденту найти занятие по вкусу", - говорится в сообщении.

В 2022 году компания запланировала продажу в последнем доме жилого комплекса Престон. Также в планах открыть для жителей ЖК Новая Англия спортивный двор с беговыми дорожками, многофункциональным спортивным полем, зоной для занятия йогой и тренажерами, нового free child пространства с бесплатным интернетом удобными местами для работы и отдыха.

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В следующем году Royal House намерен запустить новый большой жилой комплекс. Компания строит с помощью стеновых модулей, которые производятся на собственном заводе и еще поставляются в Европу. К примеру, в Словакии состоялось торжественное открытие третьего по счету социально-жилищного проекта, построенного благодаря этим модулям.