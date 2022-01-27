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Застройщик ЖК Алексеевский вырыл котлован под паркинг в метре от жилого дома

Владимир Гришенко 27.01.2022 17:39

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В Одессе застройщик ЖК Алексеевский вырыл котлован для строительства подземного паркинга в Товарном переулке на Молдаванке в метре от частного дома пенсионерки.

Как сообщается в местных пабликах, инцидент произошел в среду, 26 января. По словам родственников пенсионерки, в этот день ее отвезли на обследование в медучреждение, а по приезду уже обнаружили котлован. Яму вырыли буквально в метре от жилья женщины. Теперь, выходя на улицу, есть риск, что можно свалиться.

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Ранее с застройщиком общался внук пенсионерки, пытаясь решить вопрос с отселением. "Они только на словах пообещали, но по факту ничего не сделали. Но когда они вырыли котлован терпению пришел конец", - рассказал мужчина.

Он также обратился к городским властям с просьбой принять меры относительно действий застройщика, подчеркнув, что компания не идет ни на какие контакты.

Как писали НЕРУХОМІ, в рамках уголовного производства постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 августа 2020 года был наложен арест на земельный участок общей площадью 0,7 га с запретом проведения любых земельных, подготовительных, строительных работ. Позже Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Кроме того, как выяснили эксперты, этажность комплекса в соответствии с проектом строительства определена как 9 этажей плюс верхний технический, который согласно ДБН не учитываются для определения этажности. Однако, рендеры ЖК отражают, а сайт застройщика указывает, что комплекс имеет высотность в 10 этажей.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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